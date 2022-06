Prepisan avtomobil odpeljal, ne da bi ga plačal

Črnomelj, 6. junija - Policisti so v Črnomlju prijeli 21-letnega moškega z ukradenim avtomobilom. Ta je avto ukradel lastniku iz Štajerske, ki je oglaševal prodajo avtomobila in s katerim sta že opravila prepis lastništva ob še nepredani kupnini. Storilec je izrazil željo po testni vožnji, po kateri pa ga ni bilo nazaj, so sporočili s PU Novo mesto.