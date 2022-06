Primorske novice o problematičnosti vojaških letal v Postojni (7. 6.)

Koper, 6. junija - Veronika Rupnik Ženko v komentarju So vojaška letala lahko "prijazna"? piše o problematičnosti vojaških letal v Postojni, specifično na vadišču Poček. Poudarja, da so ta zelo moteča za okolico in prebivalce ter dodaja, da bi morali vladajoči to problematiko čim prej urediti.