Evropske borze z rastjo; cenejša nafta, evro padel

London/Frankfurt/Pariz, 6. junija - Evropske borze so trgovanje končale z rastjo. Vlagatelji so pozdravili odpravo strogih protikoronskih ukrepov na Kitajskem, ki so pretekle mesece zavirali gospodarstvo. Že v petek so jih razveselili tudi spodbudni podatki z ameriškega trga dela, ta teden pa bodo oči uprte v zasedanje Evropske centralne banke. Nafta se je pocenila, evro je padel.