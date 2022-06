S Kapljo soli v Gorici se bo sklenila sezona SSG Trst

Gorica, 7. junija - Slovensko stalno gledališče (SSG) Trst bo zadnjo premiero v tej sezoni odigralo nocoj v Kulturnem domu v Gorici. Na sporedu bo monodrama Kaplja soli s poezijo in glasbo, ki raziskuje starodavne mite različnih narodov in kultur z besedami igralke Patrizie Jurinčič Finžgar, verzi istrskega pesnika Edelmana Jurinčiča in glasbo Andrejke Možina.