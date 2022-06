Na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije počivališča zasedena s tovornimi vozili

Radovljica, 6. junija - Na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije so vsa počivališča zasedena s tovornimi vozili, je objavljano na spletnih straneh prometno-informacijskega centra za državne ceste. Policisti polnijo počivališča Radovljica in Voklo ter usmerjajo tovorna vozila nazaj v smeri Ljubljane, so sporočili s Policijske uprave Kranj.