Maribor, Dončić in Garnbretova najbolj prepoznavni v Sloveniji

Ljubljana, 9. junija - Športno-marketinška konferenca Sporto, ki se je vrnila v staro predkoronsko izvedbo, je danes v Ljubljani ob koncu postregla še s priznanji za najbolj prepoznavne slovenske športnike in klube. To so za leto 2021 nogometaši iz Maribora, košarkar Luka Dončić in plezalka Janja Garnbret.