Premier Golob in predsednik Pahor sprejela Schallenberga

Ljubljana, 6. junija - Premier Robert Golob in predsednik republike Borut Pahor sta danes v Ljubljani sprejela avstrijskega zunanjega ministra Alexandra Schallenberga, ki je na obisku v Sloveniji. Kot so sporočili iz premierjevega kabineta, se je Golob na srečanju zavzel za to, da bi Avstrija čim prej odpravila nadzor na notranji schengenski meji s Slovenijo.