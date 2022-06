Vreme: Ponoči bo pretežno jasno

Ljubljana, 6. junija - Ponoči bo pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od 12 do 17 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Vmes bodo tudi nalivi. Prehodno bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 28 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo dopoldne bodo padavine ponehale, od zahoda se bo delno zjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Prehodno bo nekoliko hladneje. V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami.

Vremenska slika: Nad Evropo je več plitvih ciklonskih območij z vremenskimi frontami. V višinah priteka nad naše kraje s šibkimi vetrovi zahodnih smeri malo manj topel in prehodno nekoliko bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V torek bo sprva pretežno jasno, čez dan pa bodo plohe in nevihte od zahoda zajele večino sosednjih pokrajin.