Crvena zvezda zmagovalka košarkarske lige Aba

Beograd, 6. junija - Košarkarji Crvene zvezde so zmagovalci letošnje izvedbe regionalne lige Aba. V odločilni peti finalni tekmi, ki so jo zaznamovali navijaški izgredi in posledična več kot enourna prekinitev za izpraznitev dvorane, so danes premagali Partizan z 80:77 in slavili s skupnim izidom 3:2 v zmagah.