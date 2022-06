Ljubljanska borza: Konec upravičenja do dividend potegnil navzdol delnice Zavarovalnice Triglav

Ljubljana, 6. junija - Trgovanje na Ljubljanski borzi se je zaključilo v pozitivnem območju. Indeks SBI TOP je pridobil 1,03 odstotka, borzni posredniki so sklenili za 810.976 evrov poslov, pri čemer so največ prispevale delnice Krke in Zavarovalnice Triglav. Te so izgubile nekaj nad pet odstotkov vrednosti, saj danes imetniki niso bili več upravičeni do dividend.