Zveza kmetic Slovenije za letalsko protitočno obrambo

Dobrna, 6. junija - Vremenske ujme so marsikatero kmetijo pahnile v hude finančne težave, je po današnjem srečanju kmetic na Dobrni za STA povedala predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule. V zvezi se zato zavzemajo za uporabo letalske protitočne obrambe. Kot so še opozorili, je človek preveč spreminjal naravo, narava pa nam zdaj to vrača.