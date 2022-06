Indija zaradi islamofobije deležna ostrih kritik arabskih držav

New Delhi, 6. junija - Stranka predsednika indijske vlade Narendre Modija se je znašla pod plazom kritik zaradi spornih in žaljivih komentarjev o preroku Mohamedu, ki jih je izrekla njena tiskovna predstavnica Nupur Sharma. Muslimanske države so se odzvale s pozivi k bojkotu indijskega blaga, Pakistan in Katar pa sta na pogovor poklicala indijska veleposlanika.