V Ljubljani 10. mednarodna filozofska konferenca in delavnica Sorena Kierkegaarda

Ljubljana, 6. junija - V Ljubljani se danes začenja 10. mednarodna filozofska konferenca in delavnica Sorena Kierkegaarda v organizaciji Srednjeevropskega raziskovalnega inštituta Soren Kierkegaard in KUD Apokalipsa. Slednji je v zbirik Out izdal šest novih knjig, ki so jih predstavili na današnji novinarski konferenci v Hiši sanjajočih knjig.