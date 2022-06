V strelskem napadu na katoliško cerkev v Nigeriji več smrtnih žrtev

Lagos, 6. junija - Na jugovzhodu Nigerije v zvezni državi Ondo so oboroženi moški med nedeljsko mašo vdrli v katoliško cerkev svetega Frančiška v mestu Owo in začeli streljati, pri čemer naj bi po zadnjih podatkih ubili najmanj 21 vernikov, mnoge pa ranili. Medtem ko so strelski napadi pogosti v večjem delu države, pa so na mirnem jugozahodu države redek pojav.