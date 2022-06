Jaša Bužinel za STA: Ment je namenjen mreženju v vseh delih glasbenega posla

pripravila Ksenija Brišar

Ljubljana, 6. junija - Po prestolnici bo od srede do petka potekal osmi mednarodni glasbeni festival Ment Ljubljana. Festival odkriva izvajalce na lokalni, regionalni in evropski glasbeni sceni, vse skupaj pa spremljajo tudi strokovni pogovori. Kot je za STA povedal vodja za stike z javnostjo Jaša Bužinel, si želijo čim več glasbenih razodetij in novih poznanstev.