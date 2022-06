Maribor uradno potrdil prihod Zalokarja, trojica odšla

Maribor, 6. junija - Iz vrst nogometnega kluba Maribor so na spletni strani sporočili, da je novi član vijoličastih vratar tudi uradno postal Marko Zalokar. Nazadnje je 31-letni vratar igral za Muro. Šestnajstkratne državne prvake so obenem tudi uradno zapustili Ognjen Mudrinski, Đorđe Ivanović in Marko Alvir, ki so bili posojeni Mariboru.