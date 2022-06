Odprta kolesarska pot med Stično in Muljavo

Ivančna Gorica, 6. junija - Občina Ivančna Gorica je z junijem v uporabo predala kolesarsko stezo od Stične do Muljave ter novo prometno ureditev z avtobusnim postajališčem in obračališčem pri Vzgojno-izobraževalnem centru v Ivančni Gorici. Ob odprtju so traso prekolesarili učenci stiške osnovne šole in ekipa kolesarjev z županom Ivančne Gorice Dušanom Strnadom na čelu.