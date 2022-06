Raziskava pokazala dobro počutje romskih otrok v osnovni šoli

Maribor, 12. junija - Raziskava, ki jo je v okviru svojega magistrskega dela opravila študentka Filozofske fakultete Univerze v Mariboru Laura Kovač, je pokazala, da se romski učenci v Prekmurju in na Dolenjskem dobro počutijo v osnovni šoli. Diskriminacija in stereotipi so še vedno prisotni, a romski učenci večinoma opisujejo odnose v šoli kot dobre.