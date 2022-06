Umrl nekdanji basist in ustanovni član skupine Bon Jovi Alec John Such

New York, 6. junija - V 71. letu starosti je umrl Alec John Such, nekdanji basist in ustanovni član ameriške rock skupine Bon Jovi. V skupini je igral med letoma 1983 in 1994 oziroma obdobju uspešnic, kot so You Give Love a Bad Name, Livin' on a Prayer in Bad Medicine. V skupini se ga spominjajo kot "dragocenega prijatelja, divjega in polnega življenja," piše BBC.