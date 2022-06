Pobuda za sorazmerno plačilo ponovnega opravljanja izpita iz slovenščine za tujce

Ljubljana, 6. junija - Civilna iniciativa Infokolpa je pripravila pobudo za sorazmerno plačilo izpita iz slovenščine pri tujcih, ki so registrirani na zavodu za zaposlovanje in izpita prvič niso uspešno opravili. Stroške za ponovno opravljanje morajo zdaj plačati sami, izgubijo pa tudi socialno pomoč, kar jih lahko pahne na rob preživetja, so sporočili iz Infokolpa.