Festival Okusi Vipavske v znamenju kulinarike, vinarjev in lokalnih pridelovalcev

Ajdovščina, 6. junija - Dvorec Zemono pri Vipavi gosti dvodnevni festival Okusi Vipavske, ki ga je Regijska razvojna agencija Rod iz Ajdovščine pripravila po dveh letih premora zaradi epidemije covida-19. Nedeljski del 14. izvedbe dogodka so zaznamovali razgibano dogajanje, dober obisk in tržnica lokalnih pridelkov in izdelkov, drugi dan pa je namenjen poslovni javnosti.