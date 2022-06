V Slovenski Bistrici o nujnosti znanja slovenščine pri vključevanju tujcev v okolje

Slovenska Bistrica, 6. junija - V Slovenski Bistrici, kjer se zaradi potreb na trgu dela stalno povečuje število tujcev, so danes na okrogli mizi spregovorili o izzivih pri vključevanju tujcev v lokalno okolje, še posebej v šolstvu in zdravstvu. Ob tem so izpostavili pomen znanja slovenskega jezika in potrebo po krepitvi pomoči otrokom v šoli.