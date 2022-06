Več tisoč dopustnikov zaradi odpovedi letov v Veliki Britaniji obtičalo v tujini

London, 6. junija - Načrte britanskih potnikov, ki so nedavne praznike preživeli v tujini, so pokvarile nenadne odpovedi letov s strani letalskih prevoznikov EasyJet, British Airways, Tui Airways in Wizz Air, ki se soočajo s hudim pomanjkanjem kadrov. Svetovalna agencija The PC Agency ocenjuje, da so nedeljske spremembe letov prizadele vsaj 15.000 potnikov.