V Krškem status mestne občine lani največja pridobitev

Krško, 6. junija - V Mestni občini Krško so lani uresničili številne načrtovane projekte in naložbe, za katere so v proračunu namenili skupaj 19,5 milijona evrov. Župan Miran Stanko je ob skorajšnjem občinskem prazniku ocenil, da je bilo lansko leto uspešno, za največjo lansko občinsko pridobitev pa je označil status mestne občine.