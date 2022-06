Vreme: Danes povečini sončno

Ljubljana, 6. junija - Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, sprva na vzhodu še pretežno oblačno. Popoldne bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna ploha ali nevihta. Šibka burja na Primorskem bo ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Goriškem in ob morju okoli 30 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 21 do 28 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo dopoldne bodo padavine ponehale, od zahoda se bo delno zjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Prehodno bo nekoliko hladneje.

V četrtek bo spremenljivo oblačno s plohami in posameznimi nevihtami.

Vremenska slika: Nad Evropo je več plitvih ciklonskih območij z vremenskimi frontami. V višinah priteka nad naše kraje s šibkimi vetrovi zahodnih smeri malo manj topel in prehodno nekoliko bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo ob severnem Jadranu pretežno jasno, pihala bo šibka burja, ki bo popoldne ponehala. Drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo predvsem v Alpah še posamezne plohe ali nevihte.

V torek bo sprva pretežno jasno, čez dan pa bodo plohe in nevihte od zahoda zajele večino sosednjih pokrajin.

Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev popustila. V torek čez dan se bo vremenska obremenitev znova krepila, popoldne bo veliko ljudi imelo značilne vremensko pogojene težave.