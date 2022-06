Med vzponom na Golico umrl pohodnik

Kranj, 6. junija - V gorah se je v nedeljo zvrstilo več nesreč. Med vzpenjanjem na Golico je okoli 13.30 s poti padel odrasel moški in se pri padanju po strmem pobočju smrtno ponesrečil. Posredovali so jeseniški gorski reševalci in helikopter Slovenske vojske, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj. Moški je bil ustrezno opremljen. Tuje krivde niso ugotovili.