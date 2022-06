Ljubljana, 6. junija - Vodja sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica Marin Pangos bo danes ob 13. uri pred stavbo PU Nova Gorica na Sedejevi ulici 11 v Novi Gorici dal izjavo glede izsledkov preiskave, v kateri so razkrili kriminalno združbo, ki se je na Severnem Primorskem in v Italiji ukvarjala s prodajo prepovedanih drog, so sporočili s PU Nova Gorica.