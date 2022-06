Velika Britanija bo Ukrajini poslala raketne sisteme dolgega dosega

London, 6. junija - Britanske oblasti so danes sporočile, da bodo po vzoru ZDA Ukrajini poslale raketne sisteme M270 dolgega dosega za večkratno izstrelitev in ji tako pomagale pri obrambi pred rusko agresijo. S tem so se britanske oblasti uprle svarilom ruskega predsednika Vladimirja Putina pred dobavo tovrstnega orožja Kijevu.