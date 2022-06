Andrew še enkrat razred zase, Klančarjeva spet potrdila formo

Kranj, 5. junija - Tudi drugi dan mednarodnega plavalnega mitinga v Kranju je izstopal ameriški olimpijec Michael Andrew in si z zmagama na 50 m delfin in 100 m prsno po pričakovanjih priplaval naziv najboljšega na tekmovanju. Med Slovenci je novi zmagi dosegla tudi plavalka Olimpije Neža Klančar, najboljša na 50 m delfin in 100 m prosto.