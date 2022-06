Guček hiter v Celju, na ekipnem DP v Celju zmagi Massa

Celje, 5. junija - Ian Matic Guček (Kladivar) je na ekipnem državnem prvenstvu v atletiki v Celju na 400 m ovire s 50,18 sekunde za dobro sekundo zaostal za 42 let starim slovenskim rekordom Roka Kopitarja (49,11). Po drugem dnevu tekmovanja so ekipni naslov osvojili atleti in atletinje ljubljanskega Massa.