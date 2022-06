Rafael Nadal štirinajstič kralj pariškega peska

Pariz, 5. junija - Španec Rafael Nadal je štirinajstič postal zmagovalec odprtega prvenstva Francije. V finalu na stadionu Philippe Chatrier je po dveh urah in dvajsetih minutah premagal Norvežana Casperja Ruuda s 6:3, 6:3 in 6:0. To je hkrati njegov dvaindvajseti naslov na turnirjih za grand slam.