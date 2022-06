Vratar Mihelak iz Domžal v Muro

Murska Sobota, 5. junija - Nadarjeni slovenski vratar Klemen Mihelak se iz Domžal seli k Muri. Dvajsetletni čuvaj mreže je v članski konkurenci doslej dobil priložnost na treh tekmah Prve lige Telemach in dveh v pokalnem tekmovanju. Mihelak je bil tudi član slovenskih mlajših selekcij U16, U18 in U19. Pogodbo z Muro je podpisal do 31.5.2025.