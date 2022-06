Minister Šarec v Tuhinjski dolini poudaril pomen prizadevanj za mir

Kamnik, 5. junija - Minister za obrambo Marjan Šarec je danes v Češnjicah v Tuhinjski dolini položil venec k spomeniku Petru Držaju, padlim borcem in padlim zavezniškim častnikom. "Mir je največja vrednota, kar jih lahko gojimo," je o tem poudaril Šarec in dodal, da smo danes lahko ponosni, da imamo Slovensko vojsko, ki se bo borila za Slovenijo in za mir.