Rusija trdi, da je v napadih na Kijev uničila vzhodnoevropska oklepna vozila

Moskva, 5. junija - Ruska vojska je danes potrdila raketne napade na ukrajinsko prestolnico Kijev. Kot so sporočili iz Moskve, so bili v raketiranju Kijeva uničeni tanki T-72 in druga vojaška oprema, ki so jo Ukrajini dobavile vzhodnoevropske države, poročajo tuje tiskovne agencije.