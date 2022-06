Policisti zasegli tri pištole in 90 nabojev

Ljubljana, 5. junija - Policisti Policijske uprave (PU) Ljubljana so na podlagi odredbe pristojnega sodišča v četrtek opravili hišno preiskavo na območju Domžal, v kateri so osebi zasegli dve pištoli in 90 nabojev. Ena od teh pištol je pripadala drugi osebi. V nadaljnjem postopku pa je tretja oseba izročila še eno pištolo. Vse tri osebe čaka prekrškovni postopek.