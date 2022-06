Umrl je celjski nogometaš in nekdanji reprezentant Goran Sankovič

Celje, 5. junija - Umrl je celjski nogometaš in nekdanji slovenski reprezentant Goran Sankovič. S Policijske uprave Celje so v soboto popoldne sporočili, da je od petka zjutraj pogrešan 42-letni Celjan. V soboto popoldne so iskalno akcijo prekinili, saj so pogrešano osebo našli mrtvo. Kot poročajo slovenski mediji, je šlo za Sankoviča.