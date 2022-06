Kijev znova tarča ruskih raketnih napadov

Kijev, 5. junija - Ukrajinsko prestolnico je davi pretreslo več eksplozij, je sporočil župan Kijeva Vitalij Kličko. Po podatkih ukrajinskega generalštaba so ruske sile davi izstrelile več raket na Kijev in njegova predmestja, pri tem je bila prizadeta vojaška in civilna infrastruktura, poročajo tuje tiskovne agencije.