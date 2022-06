Čakalne dobe na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško

Ljubljana, 5. junija - Na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško so že čakalne dobe. Vozniki osebnih vozil trenutno najdlje čakajo za vstop v Slovenijo na mejnih prehodih Sečovlje in Dragonja, in sicer od ene do dveh ur. Čakalne dobe so tudi za prehod iz Slovenije na Hrvaško, navaja prometno-informacijski center za državne ceste.