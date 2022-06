Zvečer in ponoči možna krajevna neurja, za severni del Slovenije izdano oranžno opozorilo

Ljubljana, 5. junija - Zvečer in v noči na ponedeljek bodo ob nevihtah možna krajevna neurja z močnimi nalivi in sunki vetra, pojav toče ni izključen, opozarjajo na Agenciji RS za okolje (Arso). Ta je zato za severno polovico države za zvečer in v noči na ponedeljek izdala oranžno vremensko opozorilo. Do ponedeljka zjutraj se bo vreme umirilo, čez dan se bo zjasnilo.