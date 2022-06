S kolesi pony iz Kranjske Gore na Vršič kar 1241 kolesark in kolesarjev

Kranjska Gora, 5. junija - Laura Šimenc med ženskami s časom 47 minut in šest sekund in Luka Kovačič med moškimi s časom 40 minut in 37 sekund sta zmagovalca letošnje izvedbe, zdaj že tradicionalnega osmega zabavno-tekmovalnega vzpona s kolesi pony iz Kranjske Gore na legendarni kolesarski cilj Vršič. S kolesi pony se je v soboto na Vršič podalo 1241 kolesark in kolesarjev.