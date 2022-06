Ukrajinske enote naj bi se po trditvah Rusije umikale iz Severodonecka

Moskva/Kijev, 4. junija - Ukrajinske oborožene sile so v srditi bitki za mesto Severodoneck v vzhodni regiji Lugansk utrpele "kritične izgube", v nekaterih enotah kar 90-odstotne, in so se začele umikati iz tega mesta v smeri Lisičanska, je danes sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Ukrajina vztraja, da se ruskim silam v mestu še naprej silovito upira.