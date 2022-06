Györ in Kristiansand za zmago v rokometni ligi prvakinj

Budimpešta, 5. junija - Rokometašice iz madžarskega Györa in norveškega Kristiansanda so finalistke zaključnega turnirja lige prvakinj v sezoni 2021/22. Najbolj prestižna tekma na klubskem področju se bo v osrednji dvorani v Budimpešti danes pričela ob 18. uri, tekma za tretje mesto med francoskim Metzem in danskim Esbjergom pa ob 15.15.