Po dveh letih znova kolesarski maraton iz Ljubljane v Goriška brda

Ljubljana/Goriška Brda, 4. junija - Po dvoletnem premoru so danes znova izvedli kolesarski maraton Junaki vinogradov, v katerem je 108 kilometrov od Ljubljane do Dobrovega premagalo 765 kolesarjev. Tudi letos so udeleženci v Goriška brda na češnje prikolesarili za dober namen, saj bo organizator, Klet Brda, del startnin namenil za rehabilitacijo kasneje oslepelih in slabovidnih.