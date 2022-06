Potapljači čistili morje med Fieso in Piranom

Piran, 4. junija - Potapljači so ob današnjem Dnevu potapljačev Slovenije izvedli čistilno akcijo vodnega območja med Fieso in Piranom. Nabrali so za več vreč odpadkov in tako pripomogli k ohranjanju podvodnega sveta in čistoči slovenskega morja, so sporočili iz družbe Spar Slovenija, ki podpira prireditev.