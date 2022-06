Vreme: Precej jasno

Ljubljana, 4. junija - Zvečer in ponoči bo precej jasno, proti jutru pa se bo ponekod zmerno pooblačilo. Jutranje temperature bodo od 13 do 19 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo sončno in vroče. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Zvečer in v noči na ponedeljek pa nas bo od severa dosegla hladna fronta z nevihtami.

Obeti: V ponedeljek bo sprva oblačno, padavine bodo zjutraj od zahoda ponehale. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Čez dan se bo delno zjasnilo, popoldne bo še možna kakšna ploha. Nekoliko manj vroče bo. V torek bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo nastajale plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noč na sredo.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem je nastalo šibko območje visokega zračnega tlaka. Od jugozahoda priteka k nam topel in prehodno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V nedeljo bo sončno in vroče. Popoldne bodo v Alpah začele nastajati krajevne nevihte, ki se bodo zvečer in v v noči na ponedeljek razširile tudi nad sosednje pokrajine.