Györu prva polfinalna tekma v Budimpešti

Budimpešta, 4. junija - Rokometašice madžarskega Györa so se uvrstile v finale letošnjega zaključnega turnirja lige prvakinj, potem ko so na današnji prvi polfinalni tekmi v Budimpešti premagale danski Esbjerg z 32:27 (15:15). Druga polfinalna tekma med francoskim Metzem in norveškim Kristiansandom se bo pričela ob 18. uri.