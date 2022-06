Ajatola Hamenej za proteste okrivil "sovražnike" Irana

Teheran, 4. junija - Iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej je danes "sovražnike" obtožil, da netijo in skušajo izrabiti proteste v Iranu, da bi oslabile islamsko republiko in njene voditelje. Z izrazom sovražniki v Iranu sicer ponavadi označujejo ZDA in njene zahodne zaveznike, poroča francoska tiskovna agencija AFP.