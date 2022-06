Nov ruski napad na Odeso

Kijev/Moskva, 4. junija - Iz ukrajinskega pristaniškega mesta Odesa ob Črnem morju danes znova poročajo o ruskih napadih. Po navedbah lokalnih oblasti so ruske sile zadele kmetijski obrat, medtem ko je ruska stran sporočila, da je v bližini Odese sestrelila vojaško letalo, polno orožja, in uničila vojaški objekt. Razmere v Odesi so sicer pomembne tudi z vidika izvoza hrane.