Praznovanje jubileja britanske kraljice z zvezdniško zasedbo

London, 4. junija - V Veliki Britaniji se nadaljujejo slovesnosti ob platinastem jubileju Elizabete II. za njenih 70 let na prestolu. Kraljico, veliko ljubiteljico konj, so danes pričakovali na konjski dirki Epsom, a je ostala doma. V Londonu bo zvečer v njeno čast veliki koncert z zvezdniško zasedbo, na katerem bosta zbrane nagovorila princa Charles in William.