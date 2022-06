Mirza Delibašić v Sarajevu dobil spomenik

Sarajevo, 4. junija - Mirza Delibašić, legendarni košarkar nekdanje Jugoslavije, je dobrih dvajset let po smrti dobil spomenik. Pred sarajevsko dvorano Skenderija, ki po novem nosi tudi njegovo ime in v kateri je navduševal v dresu Bosne, s katero je postal tudi evropski prvak, so na slavnostni prireditvi odkrili njegov bronasti kip, poročajo bosanski mediji.